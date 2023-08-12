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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: الزمالك طلب قرض من وزارة الشباب للتجديد للاعبيه

صدى البلد

حرص المستشار مرتضى منصور على توجيه عده رسائل لجماهير الفارس الأبيض، مشيرًَا إلى أن المجلس الحالى مضطر لطلب قرض من وزارة الشباب والرياضة لحل أزماتة المالية. 

وأضاف “مرتضى” في تصريحات على قناة “الزمالك”:" لو اعرف أن المجلس هيتحل كنت قلتلكم استقيلوا، عندنا شغل كتير ولعيبة لازم نجددلها واتفقنا مع فتوح وخاله علي مبلغ التجديد ومش خسارة في الولد وعندنا محمد صبحي عاوزين نجددله".

وتابع:" أنا كنت رافض أخد قرض، لكن خلاص معادش فيه رفاهية، الشركة الراعية لينا عندها فلوس ومفيش حلول، كابتن شيكابالا وعدد من رموز الزمالك يروحوا لممدوح عباس ويقعدوا يتحاسبوا معاه".

الزمالك الشباب والرياضة المستشار مرتضى منصور

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