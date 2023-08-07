احصل على قرض صندوق التنمية المحلية وابدأ مشروعك

تستطيع الحصول علي قرض صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية لبدء مشروعك الخاص بطريقة سهلة .

اوضحت وزارة التنمية المحلية طريقة الحصول علي قرض صندوق التنمية المحلية، حيث يقدم الصندوق تمويلا للمواطنين لبدء مشروعهم و افكارا للمشروعات ومساعداتهم في دراسات الجدوي للمشروعات واعطائهم تسهيلات لانجاح المشروع و تسويق منتجاتهم.

وتتراوح القروض من5 الي 60الف جنيها.

ويمكن الحصول علي قرض الصندوق من خلال الوحدة المحلية القروية التابع لها في محافظته، التي تغطى جميع المناطق الريفية ويبلغ عدد 1445 وحدة علي مستوي الجمهورية .

ويقدم الصندوق تسهيلات للمواطنين حيث انه عند الالتزام في السداد و التوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد و إضافة الرسوم الإدارية فيتم منح المقترض فائدة 4%.



_ المشروعات المنزلية و تربية الماعزمن 5 الي 10 الاف جنيه .

_ مشروعات تربية الأغنام من7 الي 15 ألف جنيه .

_ مشروعات تسمين العجول من 15 الي 25 الف جنيه.

- المشروعات الاخري التي يقرضها الصندوق 60 الف جنيه.

-يمنح صندوق التنمية المحلية فائدة 6% و تتضمن الرسوم الإدارية وتكون متناقصة .

- و فترة سماح دورة كاملة من المشروع ، ولا يتم دفع اقساط القرض الا بعد التأكد من عمل المشروع ونجاحة .

-اما لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية فيمنحهم صندوق التنمية المحلية فائدة 4%.