عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احصل على قرض صندوق التنمية المحلية وابدأ مشروعك

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

تستطيع الحصول علي قرض صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية لبدء  مشروعك الخاص  بطريقة سهلة .

اوضحت وزارة التنمية المحلية طريقة الحصول علي قرض صندوق التنمية المحلية،  حيث يقدم الصندوق تمويلا للمواطنين لبدء مشروعهم و افكارا للمشروعات ومساعداتهم في دراسات الجدوي للمشروعات واعطائهم تسهيلات لانجاح المشروع و تسويق منتجاتهم.

وتتراوح القروض من5 الي 60الف جنيها.

ويمكن  الحصول علي قرض الصندوق من خلال الوحدة المحلية القروية التابع لها في محافظته، التي تغطى جميع المناطق الريفية ويبلغ عدد 1445 وحدة علي مستوي الجمهورية .

ويقدم الصندوق تسهيلات للمواطنين حيث انه عند الالتزام في السداد و التوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد و إضافة الرسوم الإدارية فيتم منح المقترض فائدة 4%.
 

_ المشروعات المنزلية و تربية الماعزمن 5 الي 10  الاف جنيه .

 _ مشروعات تربية الأغنام من7 الي  15 ألف جنيه .

_ مشروعات تسمين العجول من 15 الي 25 الف جنيه.

 - المشروعات الاخري التي  يقرضها الصندوق 60 الف جنيه.

-يمنح صندوق التنمية المحلية فائدة 6% و تتضمن الرسوم الإدارية وتكون متناقصة .

 - و فترة سماح دورة كاملة من المشروع ، ولا يتم دفع اقساط القرض الا بعد التأكد من عمل المشروع ونجاحة .

-اما لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية فيمنحهم  صندوق التنمية المحلية فائدة  4%.

 

احصل علي قرض صندوق التنمية المحلية التنمية المحلية الوحده المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

موضوعات متعلقة

تكليف عاجل لقيادات المحافظات من وزير التنمية المحلية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار علي مرتضي منصور ً

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

بايدن الرئيس الشرعي.. ديسانتيس يوجه ضربة قوية لـ ترامب بشأن انتخابات 2020

وزير الصناعة الأردني: نتطلع لتحقيق المزيد من آفاق التعاون مع مصر

الصحة العالمية تحذر من العنف بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في أمهرة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنوثة وجمال.. 10 إطلالات آثارت الجدل لـ ياسمين صبري.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا.. طبيبة تكشف حقيقة صورة الممبار المرعب.. وفوائد لا تتخيلها للعرق

بعد صور المستشفى.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ بيلا حديد

الصدمة| سيد عبد الحفيظ يرفض عروض الخطيب.. وهكذا استقبل خبر إقالته

فيديو

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار .. الأرصاد تزف خبر سار حول حالة الطقس

محترف في الدوري الإسباني.. ابن محمد هنيدي نجم منتخب مصر القادم ..فيديوجراف

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ