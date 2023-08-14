تنبيهات مهمة.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين

دعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إلى الالتزام بالتعليمات من أجل أداء عمرة هانئة، موضحة طبيعة الإجراءات المأمول تطبيقها.

وكتبت وزارة الحج والعمرة، عبر “تويتر”: “ضيف الرحمن، لتكون رحلتك لأداء العمرة سهلة وميسرة، نأمل منك تطبيق 4 إجراءات”.

وأوضحت “الحج والعمرة” أن الإجراءات هي: "استخراج تصريح أداء العمرة قبل الوصول، وتجنب الزحام والتدافع عند أداء المناسك، والالتزام باللوحات الإرشادية، واتباع توجيهات أفراد الأمن”.

وأمس، حذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، معتمري الخارج من أنه يجب توخي الحذر من الشركات غير المرخصة.

وقالت الحج والعمرة:"تجنبوا الشركات غير المرخصة، التعامل مع الشركات المرخّصة يضمن لك حقوقك".

كانت قد كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض التفاصيل العامة عن باب الكعبة المشرفة الذي يقع في الجهة الشرقية للكعبة.