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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 : اعرض مواهبك

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

ثقتك الفطرية وجاذبيتك في ذروتها، مما يسمح لك بالتألق في التجمعات الاجتماعية وجذب المعجبين، احتضن صفاتك القيادية الطبيعية وتغلب على أي عقبات بشجاعة.  

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت في علاقة، فإن علاقتك العاطفية ستصل إلى آفاق جديدة ، لذا انغمس في مغامرات رومانسية مبهجة، ومع ذلك ، احذر من التملك أكثر من اللازم ؛ اسمح لغرفة شريكك بالتنفس.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

ستعمل الأنشطة والتمارين البدنية على تحسين مزاجك والحفاظ على جسمك في أفضل حالاته، استفد من هذه الطفرة الكونية لتجربة إجراءات تمرين جديدة تتماشى مع طبيعتك النشطة.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

اغتنم الفرص لعرض مواهبك ، ولا تخف من المخاطرة المحسوبة، ستكسب ثقتك وقيادتك احترام كبار المسؤولين ، مما قد يؤدي إلى تقدم وظيفي مثير.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

ضع في اعتبارك عادات الإنفاق الخاصة بك ، لأن عمليات الشراء المندفعة يمكن أن تقلل من مدخراتك، ضع في اعتبارك طلب المشورة من خبير مالي موثوق به لاتخاذ قرارات مستنيرة. 

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