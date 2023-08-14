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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس ..حظك اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 : خصص وقت للرياضة

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

يعد الأسبوع المقبل بأن يكون مبهجًا بالنسبة إلى القوس، بروح المغامرة لديك واستعدادك لاغتنام الفرص ، ستكون مستعدًا لمواجهة أي تحديات تعترض طريقك.

توقعات برج القوس في الحب

إذا كنت عازبًا فابحث عن شخص جديد يمكن أن يبتعد عنك، إذا كنت بالفعل على علاقة، فقط تأكد من التواصل بوضوح مع شريكك ، ولا تخف من التحدث عما يدور في ذهنك.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

هذا الأسبوع هو وقت رائع بالنسبة للقوس للتركيز على صحته ورفاهيته، خصص وقتًا لممارسة الرياضة والعناية بالنفس ، واحرص على الحصول على قسط وافر من الراحة. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل

لديك موهبة طبيعية في القيادة ، وستتاح لك هذا الأسبوع فرصة استعراضها، لا تخف من تولي المسؤولية واتخاذ قرارات جريئة، سيحترم زملاؤك ثقتك ورؤيتك. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

يشير برجك إلى المكاسب والفرص المالية ، وهو الوقت المثالي للاستثمار في مستقبلك، ستكون مصدر إلهام لاتخاذ قرارات مالية ذكية وزيادة دخلك. 

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