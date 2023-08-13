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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023: مكاسب

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيتهم المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيعون التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

تماشى النجوم مع برج القوس للاستيلاء على اليوم بكل قوتهم، تفاؤلك معدي وثقتك بنفسك لا حدود لها، يتآمر الكون لمساعدتك في تحقيق أهدافك ، ويمتلئ برجك بالفرص

توقعات برج القوس في الحب

ستكون حياتك العاطفية ناريًا، وستكون لديك القدرة على التحمل للاستمرار في هذه العلاقة.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

انخرط في الأنشطة البدنية التي تثيرك وتجعل قلبك يتسابق بفرح، ومع ذلك ، تذكر أن تسرع نفسك وتجنب الإرهاق، استمع إلى إشارات جسمك وخذ فترات راحة عند الحاجة. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل

سواء كنت تعمل في مشروع، أو تقوم بإبرام الصفقات ، أو تسعى للحصول على ترقيات، فإن آفاق حياتك المهنية تبدو أكثر إشراقًا من أي وقت مضى، عملك الجاد وتفانيك على وشك أن يؤتي ثماره، لذا استمر في الدفع نحو أهدافك.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

يشير برجك إلى المكاسب والفرص المالية ، وهو الوقت المثالي للاستثمار في مستقبلك، ستكون مصدر إلهام لاتخاذ قرارات مالية ذكية وزيادة دخلك. 

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