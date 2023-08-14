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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023 : ابذل جهد

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 14 اغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

يمكن للكاريزما الطبيعية وقوة الإرادة القوية التي تميز برج العقرب أن تأخذهم إلى أماكن لم يسبق لهم مثيلها من قبل. ومع ذلك ، لإطلاق العنان لإمكاناتهم حقًا ، يجب عليهم بذل الجهد.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

كن حساسًا في الحب لأن هذا ما يتوقعه شريكك، تعامل مع المشاكل المتعلقة بالرومانسية بعناية، ستحصل علاقتك على موافقة كبار السن وستتم إزالة جميع العقبات الأخرى تلقائيًا، يمكن لبعض مواليد برج العقرب أن يتوقعوا حبًا جديدًا في حياتهم اليوم، احترم الشريك ولا تفرض أفكارك على الشخص الآخر.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تشير الكواكب إلى أنه يمكن إدارة أي مشاكل صحية ومعالجتها ، بشرط ألا يتجاهلوا العلامات ويطلبوا المساعدة الطبية، سيكون لممارسة اليقظة والرعاية الذاتية آثار إيجابية كبيرة. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

هذا الأسبوع هو الوقت المثالي لمولود برج العقرب لاغتنام الفرص والمخاطرة في حياتهم المهنية، سيتعين عليهم التغلب على العقبات ، ولكن مع عملهم الجاد وتفكيرهم المبتكر ، فإن النجاح يلوح في الأفق، لا تتردد في التعبير عن آرائك والدفاع عما تؤمن به

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

خذ وقتًا لتحليل ميزانيتك الحالية واستثمر في مخططات مربحة، في حين أنه قد لا يبدو ساحرًا ، فإن الاجتهاد والانضباط في الأمور المالية الآن سيجني فوائد على المدى الطويل

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