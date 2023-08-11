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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : لا تفرض رأيك

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، والرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 11 اغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية…

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برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

كن صادقًا في العلاقة الشخصية وستجد حل مشكلات الحب أسهل، تعامل مع مسؤوليات العمل بعناية، توجد بعض المشاكل في الوضع المالي اليوم، يجب أيضًا إعطاء الأولوية للصحة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

كن حساسًا في الحب لأن هذا ما يتوقعه شريكك، تعامل مع المشاكل المتعلقة بالرومانسية بعناية، ستحصل علاقتك على موافقة كبار السن وستتم إزالة جميع العقبات الأخرى تلقائيًا، يمكن لبعض مواليد برج العقرب أن يتوقعوا حبًا جديدًا في حياتهم اليوم، احترم الشريك ولا تفرض أفكارك على الشخص الآخر.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تعامل مع المشكلات الصحية بعناية، على الرغم من أن صحتهم ستكون جيدة اليوم ، إلا أن بعض كبار السن قد يعانون من مشاكل متعلقة بالنوم بالإضافة إلى ألم في المفاصل يحتاج إلى فحص. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيواجه بعض مواليد برج العقرب انتقادات وقد لا يكون العملاء الدوليون سعداء بالأداء، ومع ذلك ، ستتاح لك الفرصة لتظهر لهم قدراتك، قد يكون لديك أيضًا رحلات متعلقة بالمكتب اليوم، سيجد الطلاب النجاح في الامتحانات، يحتاج رجال الأعمال إلى الانتظار ليوم واحد لبدء مشاريع جديدة

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

لن يتأثر روتينك، ستكون مزدهرًا لسداد القرض وكذلك شراء الأجهزة الإلكترونية، سيحصل بعض المحتاجين من برج العقرب على قرض مصرفي في النصف الأول من اليوم. 

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