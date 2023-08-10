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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكريز يوميا؟

الكريز
الكريز

يفضل بعض الأشخاص تناول الكريز ، فهو غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، ويحتوي على مستويات أعلى من المغذيات المفيدة، ويميزه اللون الأحمر الفاتح للكريز اللاذع عن الأصناف الحلوة ذات الصبغة العميقة.

فوائد الكريز

ونستعرض في هذا التقرير فوائد الكريز وفقا لموقع pinkvilaa.

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1- الوقاية من تلف الأعصاب

بالنسبة لأولئك الذين يحبون أن يكونوا نشيطين ، فإن تناول عصير الكريز الحامض هو السبيل للوقاية من تلف الأعصاب، أظهرت العديد من الدراسات العلمية قدرتها على تقليل ألم العضلات وزيادة قوتها.

2- النوم الجيد

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم ، فقد يكون عصير الكريز الحامض هو الحل الذي تحتاجه لقضاء ليلة نوم أفضل، تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يزيد من وقت النوم وكفاءة الأشخاص الذين يعانون من الأرق.

3- مكافحة الالتهاب

يحتوي عصير الكريز الحامض على الأنثوسيانين، وهي مادة قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تكون مفيدة في علاج الأمراض المزمنة.

4- الوقاية من النقرس

درس الباحثون تأثير عصير الكريز الحامض على النقرس ، وهو نوع من التهاب المفاصل يسبب التورم والألم الشديد، وتم العثور على شرب عصير الكريز الحامض لخفض مستويات حمض اليوريك في الدم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى النقرس عند وجودها بكميات كبيرة.

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