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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة صادمة.. هل القهوة تزيد الوزن؟

القهوة
القهوة

القهوة هي مشروب رائع لإنقاص الوزن لأنها منخفضة جدًا في السعرات الحرارية وتوفر مستويات عالية من الطاقة أيضًا، ومع ذلك هي تمامًا مثل أي طعام أو مشروب آخر، قد يؤدي الاستهلاك المفرط لها إلى بعض الآثار السيئة، أحدها قد يكون زيادة الوزن.

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هل القهوة تزيد الوزن؟

لذلك، فيما يلي بعض العوامل المتعلقة باستهلاكه والتي قد تساهم في زيادة الوزن، وفقا لموقع pinkvilla.

شرب القهوة في وقت قريب من وقت النوم يمكن أن يعطل أنماط النوم، ويؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي ويزيد من احتمالية زيادة الوزن، وذلك لأن الكافيين يؤثر على تنظيمات مستقبلات الأدينوزين في الدماغ المسؤولة عن جعلك تشعر بالنعاس.

كما يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكافيين إلى زيادة التوتر.

ويؤدي الإجهاد الذي يصيب الجسم إلى إفراز هرمونات الكورتيزول، وهي هرمونات توتر تسمح للجسم بالتعامل مع مواقف القتال أو الهروب، هذه، بالتالي ، تحفز تكسير الدهون والكربوهيدرات لتقديم طاقة فورية للجسم، ما يجعلك مع زيادة الشهية، لذلك، قد يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن عند البعض.

يمكن أن يؤثر الاستهلاك المفرط للقهوة، خاصةً عند دمجه مع الأطعمة السكرية أو عالية الكربوهيدرات، على مستويات الأنسولين ويحتمل أن يعزز تخزين الدهون.

وقد تؤدي القهوة، لدى بعض الأشخاص، إلى انخفاض حساسية الأنسولين، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وانخفاض التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

كما تشير الكميات العالية من السكر في الدم في مجرى الدم إلى أن دماغنا يخزنها على شكل دهون، سيؤدي هذا ببطء إلى زيادة تراكم الدهون وزيادة الوزن، علاوة على ذلك، يعد فقدان الدهون المخزنة أكثر صعوبة ويستغرق وقتًا طويلاً.

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