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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار ينظم ملتقي توظيف لخدمة الشباب

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

نظم حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل ملتقى التوظيف ربع السنوي ، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة وسط بحضور عدد من الشركات والمؤسسات ومطاعم في مجالات متعددة.

جاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة تراضي واصل الأمين العام، كما أشرفت لجنة خدمة المواطنين المركزية بقيادة وحيد وجيه، ولجنة تنظيم تضم مساعدي رئيس اللجنة اللواء إحسان عبد القدوس وجرجس وليم، وأعضاء اللجنة ومسؤولي القطاعات على أعمال الملتقى وتعاونّا خدميّا من اعضاء لجنة الأغاثة التابعة لكنيسة قصر الدوبارة.

توفير الوظائف ودفع عجلة الانتاجية لخدمة الوطن


ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي  والتعاوني من حزب المصريين الأحرار لتوفير الوظائف ودفع عجلة الانتاجية لخدمة الوطن، بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات، لخدمة الشباب والحد من البطالة واستمرار ملتقيات التوظيف المكبرة، إضافة لتوفير خدمات مستمرة توظيف وعلاج وصحة وغيرها.

أعربت الشركات الحضور عن امتنانها الكامل لجهود حزب المصريين الأحرار ولجنة خدمة المواطنين لما يقدمونه للشباب وسبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع والصالح العام بدون مقابل أو شروط سوى توفير وظائف وأعمال للأجيال الواعدة للحد من البطالة.

تحدث وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية عن الخدمات المجتمعية والدور الذى يقوم به الحزب لخدمة الجميع سوءا الاعضاء او عموم المواطنين وفق الاستراتيجية العامة التي يقودها الدكتور عصام خليل، والتي تتسق مع خطوات الجمهورية الجديدة لخدمة الوطن.

كما حضر جانب من الملتقي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي، رائد مقدم عضو المكتب السياسي وأمين شمال القاهرة، وعرض محمد مخاليف أمين شباب الجمهورية الدور الإيجابي لشباب الحزب وأهمية الانخراط في العمل العام، واندرو سمير مسؤول إعلام شمال القاهرة عن الدورات التي ينظمها الحزب لخدمة الشباب.

الاستراتيجية العامة التعاون المشترك الجمهورية الجديدة الدكتور عصام خليل الدور المجتمعى الخدمات المجتمعية

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