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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023: ركز على صحتك

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

يُنصح مواليد الميزان بالتركيز على خلق الانسجام وإيجاد التوازن في جميع علاقاتهم، سواء كان ذلك في حياتهم المهنية أو حب الحياة أو الشؤون المالية أو الصحة ، فهذا هو الوقت المثالي لتحقيق التوازن بين جميع الجوانب وإيجاد الانسجام في تدفق الحياة، تشجعك طاقة الميزان اليوم على السعي لتحقيق التوازن والتركيز على ما يجلب لك الانسجام والمضي قدمًا نحو أهدافك

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا

ضع في اعتبارك أفعالك وتأثيرها على زملائك، ابحث عن فرص لتحقيق التعاون والدبلوماسية والوساطة في مكان عملك.

برج الميزان اليوم صحيا

استغل هذه الفرصة للتفكير في صحتك الجسدية والعاطفية ، وخلق روتينًا يعزز التوازن ويجد طرقًا لتحقيق الانسجام في حياتك اليومية، تذكر ، صحتك ثروتك.

برج الميزان اليوم عاطفياً

سواء كان الأمر يتعلق بإعادة الاتصال بشريكك، أو التئام جروح الماضي أو البحث عن الحب في الداخل، فهذا هو الوقت المثالي للاستثمار في الجوانب العاطفية والعقلية لعلاقاتك.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

ركز على إيجاد التوازن في الإنفاق والادخار ، وانتبه لاتخاذ قرارات مالية سليمة، استثمر في خلق الوفرة والثروة في حياتك

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