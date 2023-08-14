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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. تفاصيل

تامين
تامين

كشف محمد محمود مدير عام التأمين البنكي لاحدى شركات تأمينات الحياة، تفاصيل أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أنها أحدث وثيقة تأمين تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة.

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الرقابة المالية تستضيف فعاليات الإعلان عن أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

أضاف محمد محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أنها للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.

وتابع محمد محمود مدير عام التأمين البنكي لشركة منصر لتامينات الحياة، أن يبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18عاما وحتى 59 عاما، ويتم ذلك عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، وبدون اشتراط إجراء كشف طبي.

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