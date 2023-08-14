وزير الخارجية العراقي يصل القاهرة لحضور اجتماع لجنة الاتصال المشتركة بالجامعة العربية

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين إلى القاهرة لحضور اجتماعات لجنة الاتصال المشكلة من قبل الجامعة العربية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقيى أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن وصول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فواد حسين، إلى مصر لحضور اجتماعات لجنة الاتصال المشكلة من قبل الجامعة العربية، الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، لتقييم الوضع السوري منذ اجتماع عمان الأول ودراسة التفاعلات الدولية بهذا الشأن".

وأضاف الصحاف: "سيلتقي أعضاء لجنة التواصل بفيصل مقداد وزير خارجية سوريا للتحاور ومتابعة القرارات التي اتخذت في الاجتماعات السابقة ودراسة المستجدات على الساحة السورية".