عضو رابطة الأندية الجديد: الدوري المصري أعرق دوري في المنطقة.. فيديو

أعرب أحمد هاشم، مرشح نادي المقاولون العرب، عن سعادته بتزكيته عضوًا في رابطة الأندية المصرية المحترفة، موجهًا الشكر لإدارة المقاولون العرب، التي رشحته لهذا المنصب.

وقال هاشم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»، «اجتهد قدر المستطاع مع نادي المقاولون العرب، وكنت أسعى من أجل استرجاع هوية نادي المقاولون تسويقيًا».

وأشار هاشم إلى أنه علم خبر انتخابه عضوًا في رابطة الأندية من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة برابطة الأندية، وأنه كان ينتظر أن تكون هناك انتخابات غدًا، قبل أن يتفاجأ بأنه نجح بالتزكية.

وقال هاشم: «الدوري المصري هو أعرق دوري في المنطقة،و نسعى أن نسترجع الدوري المصري كأقوى دوري في المنطقة وأن يكون من أهم الدوريات في المنطقة والمنافسة صعبة في الوقت الراهن في ظل تقدم مستويات الدوريات».

وأردف قائلًا: «نسعى لتسويق الدوري فضائيًا، فلماذا لا يتم إذاعة الدوري المصري خارجيًا ولدينا مثال الدوري السعودي الذي يُبث حاليًا عبر 40 قناة عالمية، وهذا نتيجة جهد واجتهاد وليس وليد اللحظة».