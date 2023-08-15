عملية مجنونة.. باتريك يوسف يكشف كواليس تجنيسه لمنتخب مصر في كأس العالم

تحدث باتريك يوسف لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن كواليس تمثيله للفراعنة في بطولة كأس العالم القادمة؛ بعد إنهاء أوراق حصوله على جواز السفر المصري.



وقال باتريك في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أخيرا أصبحت ممثلا لمنتخب مصر، بلد والدتي وإخوتي".



وتابع "أشكر كل من ساعدني للحصول على الجنسية المصرية، كانت عملية مرهقة ومجنونة، وبشكل عام فإن الحصول على أي جنسية أمر مرهق، ويستلزم وقتا".



وأضاف "في حالتي، لم يكن لدينا وقت؛ بسبب موعد بطولة كأس العالم، أشكر الجميع على محاولاتهم".

وأردف باتريك "فور اخطاري بالقرار رسمي وحصولي على جواز السفر المصري، شعرت باحاسيس كثيرة جميعها جيدة للغاية".



وأضاف "مدرب المنتخب قال لي في البداية، إن فرص انضمامي للمنتخب قليلة للغاية، ولكن بمجرد معرفتي بانتهاء حصولي على الجنسية؛ كنت سعيدا بتمثيل بلد جميلة مثل مصر، لا اجد ما يوصف شعوري بتمثيل منتخب مصر في كاس العالم".



وعن بداية اتصاله بمسئولي الاتحاد ومنتخب مصر، قال باتريك "كنت ألعب في أمريكا ودائمًا ما أسال نفسي كيف يمكنني اللعب مع المنتخب المصري، قابلت عمر الشيخ لاعب مصر في دوري الجامعات الأمريكية، هو شخص عظيم للغاية، سألته كيف يمكنني الانضمام لمنتخب مصر".



واختتم تصريحاته “بدأ عمر الشيخ محاولاته وقتها أن يوصلني بالجهاز الفني وبالفعل تواصل معي محمد سليم المدرب العام للمنتخب ومن بعدها ”روي رانا" وبدأت إجراءات مجنونة تحول فيها الحلم إلى حقيقة لتمثيل منتخب مصر".