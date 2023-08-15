المئات من أطفال عزبة العور يحتفلون مع الثقافة ببرنامج ترسيخ قيم المواطنة بسمالوط

تفعيلا لمبدأ العدالة الثقافية التى وجهت بها وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وضرورة الوصول بالمنتج الثقافى الى القرى والنجوع واستمرارا لبرامج ترسيخ قيم المواطنة بقرى محافظة المنيا، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، واقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بعزبة العور بمركز سمالوط بمحافظة المنيا ضمن برنامج "المواطنة"، الذي تقدمه بشكل دوري بقرى ومراكز المحافظة، وبناءا على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى بتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى إلى القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية.

شهد الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام الفرع، البرنامج الذي نظمه بيت ثقافة سمالوط أمس الإثنين الموافق ١٤ اغسطس بمدرسة العور الإبتدائية.

ومن جانبه أكد نبيل خلال كلمته على تعزيز القيم وروح المواطنة في نفوس الشباب ، لأن لهم دورا هاما في بناء المواطن الصالح وإعداده للتفاعل بإيجابية مع المجتمع ، وتنمية الاحساس بالانتماء للمجتمع ، المحافظة على الآخرين الموجودين في المجتمع بما يضمن للجميع العيش في سلامة وأمان وكرامة انسانية وحرية لجعلهم صالحين وفاعلين في المجتمع.

تضمن البرنامج ورشة فنية لاكتشاف المواهب ورسم وتلوين ، والرسم علي الوجه من تدريب ماهيتاب نبيل، جيهان محمود ، ايمان محمد شلقامي ، اسماء احمد خلف ، مروة محمود، وعروض سينما وافلام بعنوان جروب الماميز، Coco وأفلام كارتون وفيلم صائد الدبابات ، وناصر ٥٦ من إشراف رانيا سعيد، محمد حسين ، محمد حسن.

أعقب ذلك عقد ندوة تثقيفية بعنوان " قبول الآخر"حاضر ها الشاعر جمال أبو سمرة وقدم رؤية جوهرية حول مفهوم احترام الآخر، وهو تقدير وتفهم ما لديه من أفكار وتقاليد وقيم، حيث يرتبط تقبل الآخر بتقبل الذات بكل ما فيها من قوة وضعف، من خلال الاهتمام بمشاعرهم فقبول الآخرين يساهم في بناء علاقات مليئة بالحب والاِحترام والتسامح.

وتطرق الشاعر علاء ابو العزايم ،إلى مفهوم الأخلاق النبيلة والتمسك بها، موضحة مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة، والدور الهام الذي تلعبه الأسرة في تربية النشء وغرس القيم الأخلاقية في الأبناء لصلاح المجتمع، كما تحدثت ولاء محمد عن مفهوم المواطنين. وكيفية ترسيخ القيم الإيجابية فى نفوس الشباب.

وأكدت اماني تامر إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط، على أهمية العودة إلى أخلاقنا المصرية الأصلية وعلى رأسها ثقافة قبول الآخر، وضرورة أن يتحلى الفرد بالأخلاق الحميدة، التي تعد أهم قواعد وأسس بناء المجتمعات الصالحة وعلى أساسها تكون تقدم الأمم.كما شارك فى الندوة أيضا خيرية القذافى من مؤسسات المجتمع المدني مؤسسة القذافي لتنمية المجتمع وتحدثت عن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون والتكامل مع المجتمع المدني من أجل تنمية شاملة ومستدامة .

ثم فقرة اكتشاف وعرض للمواهب منها آيات محمد مخيمر في القاء الشعر يحيى ابراهيم يحي فى فن النحت بالصلصال والطين الاسواني ،حسام حسن فى مجال كتابة القصة ،

وفي الختام قدمت فرقة كورال اطفال المنيا عرض فنى وكوكتيل من الأغانى منها على صوتك... جماعى، انا كتكوتة.. ايتن سيد،أبو الريش عمار ياسر، هنقول كلام جماعى، ياصلاة الزين فاطمة الزهراء، شعر أداء مى شريف، غنى لى شوى شوى أداء أريج احمد والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى .

