رئيسة وزراء إيطاليا: أتحمل المسؤولية الكاملة عن الضرائب المصرفية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الإثنين، تحملها “المسؤولية الكاملة” عن القرار المفاجئ الذي اتخذ الأسبوع الماضي، بفرض ضريبة مصرفية لمرة واحدة، وألقي باللوم عليها في إلحاق ضرر دائم بمصداقية حكومتها مع الأسواق المالية.

وفي تصريحات لصحيفة 'كورييري ديلا سيرا' و 'لا ريبوبليكا' و 'لا ستامبا' الإيطالية ، قالت ميلوني إن ضريبة 40٪ ليس لها نية عقابية.

ونقلت صحيفة لا ريبوبليكا قولها 'سأفعل ذلك مرة أخرى. لأنني أعتقد أنه يجب القيام بالأمور الصحيحة ... هذا قرار اتخذته (بمفردي)'.

وأضافت "إنها قضية حساسة وأنا أتحمل كامل المسؤولية عنها '.

وفي محاولة لتدعيم قاعدتها السياسية ، كشفت الحكومة الإيطالية المحافظة النقاب عن القرار المفاجئ في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي ، لتتراجع جزئيًا من خلال توضيح وجود حد أقصى للعائدات بعد 24 ساعة - وبعد تغيير الحد الأدنى لتطبيق الضريبة في الولايات المتحدة. غضون ذلك.

وتستهدف الضريبة الجديدة زيادة في الأرباح التي جنتها البنوك من معدلات أعلى.

وقالت مصادر لرويترز عندما تم الإعلان عن الإجراء ، من المتوقع أن تسحب وزارة الخزانة أقل من ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من الضريبة. ومع ذلك ، قبل توضيح الحد الأقصى ، أشارت الحسابات إلى مبالغ أعلى بكثير.

مع غياب وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي بشكل ملحوظ عن المؤتمر الصحفي للإعلان عن الضريبة ، قال ميلوني إنه تم إبلاغه بالقرار.

لكنها قالت إن أعضاء الحكومة الآخرين ظلوا في الظلام بسبب حساسية الأمر.

كانت الحكومة قد تلاعبت بفكرة فرض ضرائب على أرباح البنوك القياسية من معدلات أعلى ، لكن يبدو أنها وضعتها جانباً ، وأثارت اتصالات روما المشوشة بشأن هذه القضية قلق المستثمرين الدوليين.

ولدى سؤالها عن حق النقض الذي يفرضه الشريك الأصغر في الائتلاف فورزا إيطاليان على تحالف محتمل مع ماري لوبان الفرنسية في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي العام المقبل ، قالت إن من السابق لأوانه مناقشة أي تحركات من هذا القبيل.

وقالت: 'أنا لا أمتنع أي شخص ، ولا أشعر أن لدي السلطة لفعل ذلك ، وهذا سابق لأوانه على أي حال'.