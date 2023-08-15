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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حب الخير للغير.. مي سليم توجه رسالة عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة مي سليم، ستوري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ووجهت مي سليم، من خلال الـ"ستوري"، رسالة للجمهور، جاء فيها: “ حب الخير للغير جهاد لا يقدر عليه كل النفوس”. 

وكانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان 2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.
 

أحداث مسلسل تلت التلاتة

تدور أحداث المسلسل حول 3 تواءم، تجسد شخصيتهم الفنانة غادة عبد الرازق، وتتعرض غادة عبد الرازق إلى الخيانة حيث يقع زوجها في حب الفنانة مي سليم وتكتشف خيانته لها وتحاول الانتقام منه، كما تدور أحداث المسلسل أيضًا حول تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثير هذه الأدوية الذي من الممكن أن يصل إلى حد الإدمان.

أحداث مسلسل تلت التلاتة الفنانة مي سليم تواصل الاجتماعي تلت التلاتة مسلسل تلت التلاتة موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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