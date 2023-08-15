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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضعف عملة وارتفاع أسعار.. ثالث اقتصاد في العالم يعاني

اليابان
اليابان

قال اقتصاديون إن البيانات المرصودة من اليابان، أكدت أن هناك  ضعف مستمر في الطلب المحلي حيث تكافح الأسر اليابانية مع ارتفاع الأسعار، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

ذكر مارسيل ثيليانت ، من شركة كابيتال إيكونوميكس ، إن الدخل الحقيقي المتاح للأسر انخفض بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع ، وأنه سيستمر في الانخفاض حتى النصف الثاني من العام المقبل.

 

يأتي ذلك، بالرغم مما قاله كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، من إن اليابان كانت "واحدة من الاقتصادات المتقدمة القليلة التي حققت أداءً أفضل في عام 2023 مما كانت عليه في عام 2022".

يتوقع بنك اليابان نموًا بنسبة 1.3 في المائة في السنة المالية الحالية ، والتي تستمر حتى 31 مارس.

أظهرت بيانات حكومية أولية أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما 1.5 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو ، وهو أسرع معدل منذ الربع الرابع من 2020.

وذكر محللون أنه لم يصل بعد، عدد الزائرين الوافدين إلى اليابان إلى مستويات ما قبل الوباء ، إلا أن الأرباح زادت ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف العملة اليابانية، الين.

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