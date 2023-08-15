الأسهم الآسيوية عالقة في تخفيضات أسعار الفائدة ودق ناقوس الخطر في الصين

تعثرت أسواق الأسهم الآسيوية عند أدنى مستوياتها في شهر واحد يوم الثلاثاء وعانى اليوان مع قيام الصين بخفض أسعار الفائدة في الوقت الذي أكدت فيه جولة أخرى من البيانات المخيبة للآمال تداعياتها الاقتصادية.

وكانت التخفيضات على قروض الصين لمدة عام واحد للمؤسسات المالية ، عند 15 نقطة أساس ، هي الأكبر منذ بداية جائحة COVID، وتباطأ نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة على حد سواء من الشهر السابق إلى وتيرة سنوية بنسبة 3.7٪ و 2.5٪ على التوالي ، مخالفة التوقعات، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر ونصف ، وقالت مصادر لرويترز إن البنوك الصينية الرئيسية المملوكة للدولة تدخلت السوق الفورية لاستقرار العملة. بعد ذلك ، وصل إلى 7.2743 للدولار ، بعد أن كان منخفضًا بلغ 7.2875.

واستقر الدولار الأسترالي والنيوزيلندي أيضًا ولكنهما بقيا قريبين بشكل غير مريح من الاختراق دون مستوى الدعم الرئيسي.

وانخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 ٪ إلى 509.12 ، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في شهر واحد يوم الاثنين عند 506.3 حيث اجتاحت المخاوف بشأن قطاع العقارات المجمدة في الصين الأسواق الإقليمية.

وأظهرت البيانات ، يوم الثلاثاء ، أن الاستثمار في العقارات والمبيعات وجمع الأموال امتد هبوطه في يوليو، البناء الجديد الذي يبدأ حسب مساحة الأرضية انخفض بنسبة 25٪ تقريبًا على أساس سنوي ويسلط الضوء على عدم وجود الرغبة أو الأموال للبناء.

وقال محللون في بنك نومورا الياباني "نعتقد أن الاقتصاد الصيني يواجه دوامة هبوطية وشيكة مع الأسوأ الذي لم يأت بعد ، وخفض سعر الفائدة هذا الصباح سيكون ذا فائدة محدودة مع انتشار الألم إلى الخارج من سوق العقارات".

قفزات الناتج المحلي الإجمالي اليابانية



ألقت بيانات الصين الضعيفة بظلالها على مفاجأة في اليابان ، حيث أدت صادرات السياحة والسيارات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 6٪ في الربع الثاني ، أعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 3.1٪، وأدى ذلك إلى رفع مؤشر نيكاي (.N225) بنسبة 0.7٪.

قال جون فيل ، كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو ، كانت أخبار التصدير مشجعة وتبشر بالخير لاستمرار المنافسة التجارية لليابان ، على الرغم من أنه حذر من أن مؤشرات الاستهلاك المحلي كانت ضعيفة.

أظهر الين الياباني القليل من رد الفعل وسجل أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 145.60 للدولار ، متوجًا حيث تركت العوائد اليابانية الخاضعة للرقابة فجوة واسعة في ارتفاع عائدات الولايات المتحدة.

في أستراليا ، جاء نمو الأجور ثابتًا خلال الربع الأخير ، وهو أقل بقليل من التوقعات ، وزاد من حالة التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ساعدت الآمال في التحفيز في الصين الدولار الأسترالي والنيوزيلندي على الارتفاع قليلاً ، لكن كلاهما لا يزال في منطقة خطر بالقرب من مستويات الدعم عند أدنى مستويات يونيو.

تعافى اليورو قليلاً من خسائره الليلية إلى 1.0909 دولار.

في مكان آخر ، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪ في جلسة التداول الآسيوية. ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بنسبة 0.6٪ خلال الليل وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.2٪ في آسيا، وارتفعت العقود الآجلة الأوروبية 0.4٪.

في أسواق السندات ، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.20٪ يوم الثلاثاء.

واستقرت عائدات السنتين عند 4.97٪. كانت الأسواق في الأرجنتين وروسيا تتأرجح من جلسات متقلبة يوم الاثنين ، عندما انخفض الروبل الروسي إلى ما يزيد عن 100 مقابل الدولار ورفعت الأرجنتين أسعار الفائدة وخفضت قيمة عملتها بعد نتيجة الانتخابات المفاجئة.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 86.30 دولار للبرميل.