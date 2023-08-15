مدفعية الجيش السوداني تدك مواقع الدعم السريع في الخرطوم

أفادت قناة الحدث بقيام سلاح المدفعية بالجيش السوداني بقصف مواقع للدعم السريع بالخرطوم.

وكان أمس الاثنين، قد شهد وقوع 25 قتيلا وعشرات الإصابات جراء القصف المتبال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا.

ومن ناحية أخرى، أعربت فراء الهاملي، مدير الاتصالات الاستراتيجية بـ وزارة الخارجية الإماراتية، عن دحض الإمارات القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة في وسائل الإعلام عن مزاعم قيام الإمارات بتزويد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة.

وقالت الهاملي في بيان لها ، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تزود أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، مؤكدة على أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي الذي يجتاح السودان، وتسعى إلى إنهاء هذا الصراع، وتدعوا إلى احترام سيادة السودان.

وشددت الهاملي في بيانخا على أنه منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها.

وأوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار.