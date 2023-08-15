للشهر الثاني على التوالي.. تراجع التضخم السنوي في السعودية ما القصة؟

أظهرت بيانات حكومية ، اليوم الثلاثاء ، تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3٪ في يوليو من 2.7٪ في يونيو.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء ، إن ارتفاع الأسعار كان مدفوعا بشكل رئيسي بقفزة 8.6 بالمئة في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى وزيادة 1.4 بالمئة في الأغذية والمشروبات، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3٪ عن يونيو ، عندما سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 9.1٪. ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.4٪ مقارنة بشهر يونيو.

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.9٪ في يوليو عن العام السابق ، متراجعة بنسبة 0.8٪ عن يونيو. انخفضت المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة 2.5٪ على أساس سنوي و 0.3٪ من يونيو.

ويسير التضخم في المملكة العربية السعودية في اتجاه نزولي منذ بداية العام بمعدل 3.4٪ في يناير.