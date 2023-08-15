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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ الحرب الباردة.. بولندا تقيم أكبر عرض عسكري

صدى البلد

أقامت بولندا أكبر عرض عسكري  منذ الحرب الباردة في وارسو ، اليوم الثلاثاء، حيث تستعرض الدولة العضو في الناتو قوتها العسكرية فيما تأمل الحكومة أن يكون رسالة إلى موسكو والناخبين قبل الانتخابات في أكتوبر.

وجعلت الحرب الروسية على أوكرانيا تعزيز القوات المسلحة أولوية بالنسبة للقوميين الحاكمين في بولندا القانون والعدالة (PiS) ، ومع الحملة الانتخابية على قدم وساق ، يوفر العرض الهائل للمعدات العسكرية فرصة لتحسين أوراق اعتمادهم الأمنية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

 

وقال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك يوم الأحد المضي ، إن هذا العرض سيكون مختلفا عن العروض السابقة ، وستكون هناك القدرة على رؤية كيف تتقدم عملية تحديث معدات الجيش البولندي.

وسيشهد عرض يوم القوات المسلحة ، الذي يقام في الذكرى 103 لانتصار بولندا على الاتحاد السوفيتي في معركة وارسو ، 2000 جندي من بولندا ودول الناتو الأخرى في مسيرة عبر العاصمة برفقة 200 قطعة من المعدات العسكرية و 92 طائرة.

وستشمل المعدات المعروضة دبابات إبرام M1A1 التي تم شراؤها من الولايات المتحدة ودبابات K2 الكورية الجنوبية ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع K9 بالإضافة إلى قاذفات صواريخ  وهيمراس أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.

كما ستشارك مركبات قتال المشاة البولندية الصنع من طراز بورسوك وناقلات الجند المدرعة روسوماك.

ويقول حزب القانون والعدالة ، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015 ، إن العرض سيوضح كيف يعيد بناء الجيش بعد سنوات من قلة الاستثمار في ظل الإدارة السابقة. وتعهد الحزب بمضاعفة حجم الجيش وإنفاق حوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام.

ومع ذلك ، يقول نواب المعارضة إن الحكومة تستخدم الجيش لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها.

اتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي الانتخابات الانتخابية البولندية الجيش البولندي

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