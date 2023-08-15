أحمد عامر: قمة العلمين الثلاثية تهدف لـ إيجاد صيغة تنسيق مشتركة|فيديو

قال أحمد عامر، الكاتب الصحفي، إن قمة العلمين الثلاثية بالأمس، والتي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن والرئيس الفلسطيني هدفها إيجاد صيغة تنسيق مشتركة على أعلى مستوى بما يخص التطورات الحادثة على الأراضي الفلسطينية.



وأضاف “عامر” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، أن شعب فلسطين هو الشعب الوحيد في العالم الذي يعاني قهر الاحتلال، مؤكدًا أن التوصل لصيغة حل الدولتين هي الأمثل للتعامل مع الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تؤرق الأمة العربية بأكملها.



وأكد أحمد عامر، أن مصر حملت على عاتقها حل القضية الفلسطينية منذ عام 1948 في كافة المحافل والمجتمعات الدولية، مضيفًا أن الأردن طرف أصيل في حل الأزمة مع مصر؛ كون الأماكن المقدسة سواء إسلامية أو قبطية تحت وصايتها.



وأشار أحمد عامر، إلى أن مصر دائمًا تسعى لإيجاد تهدئة دائمة ومستمرة بين الفصائل الفلسطينية من أجل حل الدولتين، مؤكدًا أن مصر تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية منذ 75 عامًا.