قضية سب جديدة.. محاكمة مرتضى منصور في الاقتصادية



تصدر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، على خليفة اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

وأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية قال: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟

وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.

وكشف أمر إحالة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في قضية جديدة تضمن اتهام الأخير بسب وقذف موظفة عمومية واتهامها بالرشوة.

وأحيل مرتضى منصور للمحاكمة في القضية رقم 1794 لسنة 2023 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 11529 لسنه 2021 إداري العجوزة منضم إليها القضية رقم 180 لسنة 2022 إداري العجوزة وبرقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية.

وذكر أمر الإحالة أن مرتضى أحمد محمد منصور في غضون شهري فبراير وأبريل لعام 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، قذف علنا المجني عليها لمياء. خ مدير عام بإحدى الجهات الرقابية بسبب أداء وظيفتها؛ بأن وجه إليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.