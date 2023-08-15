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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور يعلن انضمام نجم دفاع الإسماعيلي إلى المصري.. تفاصيل

خالد الغندور
خالد الغندور

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن تعاقد المصري مع المدافع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وكتب الغندور:"#رسميــــــاً :
المصري يضم مدافع الاسماعيلي "باهر المحمدي"
لمدة 4 مواسم قادمة بعد سداد الشرط الجزائي ✍️".

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي أزمة الإسماعيلي الطاحنة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 وكتب مجدي عبد الغني:"الموسم الجاي صعب جداً، الأندية كلها بتصرف وبتشتري لاعيبة، الإسماعيلي لو مقدرش يحل أزمته المالية الطاحنة مش هيقدر يقعد في الدوري الممتاز".

وضع مسئولو النادي الإسماعيلي سقف أعلى خاص بعقود اللاعبين في الموسم الكروي الجديد.

 

وقرر مسئولو النادي الإسماعيلي تحديد 3 مليون جنيه كحد أعلى بين اللاعبين في الموسم الواحد ، وأبلغ النادي اللاعبين بهذا القرار نظرا للأزمة المالية التي يمر بها .

وأرسل مسئولو النادي الإسماعيلي قائمة الفريق المبدئية إلى اتحاد الكرة استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد .

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من : محمد فوزي وكمال السيد لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعماد حمدي ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وعصام صبحي ومحمود الشبراوي وحمدي النقاز  وعبد الرحمن مجدي وأحمد محسن وصالح جمعة ومحمد مخلوف ومحمد حسن وحازم مرسي وكريم عرفات وفراس شواط وباسم مرسي وياو أنور ومحمد بيومي وأبو بكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبد الله السعيد ومروان حمدي وعبدالله محمد ومحمد بحيري.

 

الاعلامي خالد الغندور مهاجم الإسماعيلي خالد الغندور باهر المحمدي الاسماعيلي المصري

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