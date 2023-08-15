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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أجل تسوية أزمة النيجر.. بوتين يهاتف الرئيس الانتقالي في مالي

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الانتقالي في مالي، وأكد الجانبان على أهمية تسوية الأزمة في النيجر عبر الوسائل السلمية حصرا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المكتب الصحفي للكرملين ، إن الرئيسان تناولا عددا من القضايا من بينها الوضع الراهن في النيجر.

وأضاف أن الرئيس الروسي أكد على أهمية التسوية السلمية.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد وجه تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم واعلن خلال بيان اصدره انه سوف يوجه له محاكمة بشأن تواصله مع مواطنين ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية".

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وتهديد أمن الدولة.

وقال المجلس العسكري في النيجر: "الرئيس المعزول تواصل مع مواطنين ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية".

وعلى الجانب الآخر، قال أنتينيكار الحسن، المستشار السياسي للرئيس النيجري محمد بازوم المحتجز في نيامي، إن الرئيس لن يحاكم قادة الجيش عندما يعود للسلطة للحفاظ على المصلحة العليا للأمة.

وأضاف مستشار محمد بازوم في تصريحات تلفزيونية “لا أرى على الإطلاق أن الرئيس سيقدم استقالته” متابعا أنه “لم يرتكب أي مخالفة تبرر اتهامه بالخيانة العظمى".

وكان وفدا مالي وبوركينا فاسو، اللذين وصلا إلى النيجر في وقت سابق من اليوم الاثنين، أكدا أنهما لن يقبلا أي تدخل عسكري في النيجر.

وجذر وزير خارجية مالي عبد الله ديوب من كارثة في حال تدخل مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" عسكريا في النيجر.

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