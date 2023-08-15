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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير عام إدارة السلام يتفقد استعدادات مدرسة مجدي يعقوب للعام الجديد

مدرسة مجدي يعقوب
مدرسة مجدي يعقوب

حرص حاتم ممدوح، مدير عام إدارة السلام التعليمية، على زيارة مدرسة الدكتور مجدي يعقوب المتميزة لغات ضمن برنامجه الخاص بتكثيف زياراته لجميع مدارس إدارة السلام التعليمية، والوقوف على أرض الواقع على مدى استعدادات تلك المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الجديد. 

وأكد حاتم ممدوح تنفيذ الإدارة للبرنامج الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم والخاص بالمتابعة المستمرة لاستعدادات المدارس لاستقبال العملية التعليمية بشكل تتحقق معه آمال وطموحات القائمين على العملية التعليمية في مصر.

وتابع مدير عام إدارة السلام التعليمية اعمال الصيانة البسيطة بالمدرسة، واطمأن على استعدادات المدرسة لاستقبال أبنائنا الطلاب  لبداية عام دراسي جديد.

ووجه الشكر والتقدير لمدير المدرسة ماجد إسماعيل وجميع القائمين من معلمين وعاملين، وتمنى للجميع التوفيق والتميز. 

كما وجه الشكر والتقدير لمجلس الأمناء لدورهم المتميز والفعال داخل المدرسة، وعلى رأسهم محمد السيد وألبرت مجدي، بالإضافة إلى سيد صبري، وذلك لما يبذلونه من جهد كبير ودور حيوي داخل أروقة المدرسة.

استقبال العام الجديد الدكتور مجدى يعقوب الصيانه البسيطة دكتور مجدي يعقوب زارة التربية والتعليم

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