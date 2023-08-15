فيتوريا يصل القاهرة ويبدأ الاستعداد لمعسكر سبتمبر

وصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى القاهرة عقب انتهاء إجازته ليبدأ استعداداته لمعسكر سبتمبر والذي يتخلله مباراتين أمام اثيوبيا يوم ٨ سبتمبر في الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكاس أمم أفريقيا والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميا وصدارة المجموعة .

كما يخوض منتخب مصر ودية أمام تونس يوم ١٢ سبتمبر بالقاهرة.

ووقع منتخب مصر في قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

ويصطدم منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بنظيره منتخب بوركينا فاسو المنافس الأقوى في المجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2026.

وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.