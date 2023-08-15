في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

أثارت واقعة غريبة من نوعها الكثير من الجدل ، حيث وجد في جيب مهرب للثعابين في ميناء فوتيان وهو صيني الجنسية 14 ثعباناً وتم القبض عليه ، أثناء محاولته تهريب عدد من الأفاعي إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونج كونج، جنوبي .

ووفقا لصحيفة مترو، قد كان الرجل يضع كل واحد منهم في كيس منفصل من القماش في محاولة لضبطهم والسيطرة عليهم ، وقد لاحظ ضباط الجمارك توتر الرجل ومحاولة تجنب النظر في عيونهم، ليطلبوا منه فحص متعلقاته ليجدوا الثعابين ملفوفة في بعض الجوارب القطنية أو أكياس القماش.

وقد كانت ثلاثة من الثعابين من النوع الكروي وهي من الأنواع الإفريقية الشبه المهددة .