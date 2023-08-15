أفغانيات يتظاهرن في باكستان تنديدا بحكم طالبان بـ كابول

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تظاهرت أفغانيات مهاجرات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، تنديدًا بحكم طالبان في أفغانستان، تزامنًا مع الذكرى الثانية لعودة الحركة إلى السلطة.

وقالت الناشطة الحقوقية الأفغانية مولودة تاوانا، خلال التظاهرة: "هذه الذكرى مظلمة في تاريخ أفغانستان".

ولفتت تاوانا، في حديث لـ"فرانس برس"، إلى أن "الشعب الأفغاني خسر كل حقوقه الإنسانية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالمرأة التي باتت ممنوعة من العمل أو الخروج من المنزل".

المجتمع الدولي صامتًا

من جهتها، رأت الناشطة مونيسا مبارز أنه "منذ حوالي عامين ونحن نصرخ في الشوارع، لكن حتى اليوم لا يزال المجتمع الدولي صامتًا ولا يتخذ أي قرار ضد طالبان".