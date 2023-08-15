حلوى جلاتينية وسجائر إلكترونية تثير الذعر في دولة عربية.. تفاصيل

لم تخلو الأساليب المشبوهة والمخالفة للعادات والتقاليد والأعراف الإنسانية والقوانين، أيضا من التفنن في الترويج لها بصورة أو بأخري، فالعالم يتطور يوما عن يوم وتنكشف أساليب الترويج للمخدرات حتى تغيير شكلها واستبدالها من صورتها الحقيقية لصورة أخرى متنكرة في سلعة أو منتج سهل التداول .

على غرار الأفلام الوثائقية التي توثق جرائم الكشف عن المخدرات فقد كشفت السلطات العراقية عن سابقة هي الأولى بالعراق بضبط مخدرات جلاتينية واستلام مضبوطات من المواد المخدرة الجديدة والمهلوسة الجيلاتينية، والأرجيلة الإلكترونية الحديثة ومختلف الأنواع .

وفي ليلة السقوط المدوي أسقطت السلطات العراقية كميات كبيرة من المواد المخدرة والتي تم استلامها من الجهات التحقيقية، وبأشكال مختلفة ومتنوعة ومنها برسمة الدب والأرجيلة الإلكترونية وسجائر إلكترونية معروفة محليا بالحشيشة، والأرجيلة الإلكترونية المحتوية على سائل مادة الحشيشة المخدرة.

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وحسب القانون المعني بالمواد المخدرة المذكورفي جدول رقم ( 4.1) الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، رقم 50 لسنة 2017 حذر من استخدام هذه المواد مصتفا لاإياها بالمخدرات، فيما شددت السلطات العراقية على أهمية الإدراك واليقظة المتواصلة لحماية المجتمع من أخطار هذا النوع من المخدرات، داعية إلى تكاتف الجهود بين الجميع للحد من انتشار المخدرات وتعاطيها في المجتمع، والتأكيد على أهمية تعزيز الردع بشكل علمي ومدروس.

وطالب مسؤولون بتشديد الرقابة على بيع مثل هذه المضبوطات الممنوعة ومحاسبة مروجيها والمتاجرين بها، خاصة وأنهم لا يتورعون عن اتباع أبشع الأساليب لترويج بضاعتهم السامة، لدرجة تسويقها على شكل حلوى للصغار مع إطلاق حملات توعوية لتعريف الناس بهذه المواد المخدرة المستترة، والتوعية بالسبل والطرق الالتفافية التي تعتمد لترويج الممنوعات والمهلوسات ونشرها، وهو ما يسهم في تفادي الكثيرين للوقوع في شراكها.

وحول خطورة السجائر الإلكترونية والتي تحوى مواد في سائلها المركب وهو بروبيلين غليكول والغليسيرين النباتي، إضافة إلى النيكوتين بنسب معينة ما يزيد خطورة هذا النوع من السجائر هو ما يضاف لها من المركبات المسرطنة والمحليات والنكهات والمعادن الثقيلة والزيوت النباتية والحيوانية، وتضاف في بعض الدول لها أنواع خاصة من الحشيشة والمخدرات .