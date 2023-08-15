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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دور برد منتشر.. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

متحور كورونا
متحور كورونا

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن ظهور "دور برد" منتشر الفترة الحالية كما حدث منذ عامين، في إشارة لفيروس كورونا.

تزامنت هذه المنشورات، مع تزايد الحديث عالميًا عن سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى "EG.5"، وتتميز بسرعة الانتشار، وهو ما أثار مخاوف العديد من المواطنين، فما حقيقة وصول المتحور الجديد إلى مصر، ومدى خطورته.

ما هو متحور كورونا الجديد؟

صنفت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء الماضي، 9 أغسطس 2023، متحور فيروس كورونا "EG.5" على أنه "متحور مثير للاهتمام"، وطلبت من دول العالم مراقبته.

ويعد متحور "EG.5" هو أحد سلالات المتحور "أوميكرون"، وظهر لأول مرة في فبراير 2023، ونتج عنه متحور آخر يسمى EG.5.1.

ويعتبر المتحور الجديد سريع الانتشار، بحسب "الصحة العالمية" فخلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، بلغ معدل انتشاره عالميًا 17.4% من الحالات المبلغ عنها، ويعد هذا ارتفاعًا ملحوظًا عن البيانات المبلغ عنها قبل ذلك بأربعة أسابيع (19 إلى 25 يونيو 2023)، عندما كان معدل الانتشار العالمي 7.6% فقط.

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سجلت 51 دولة حول العالم إصابات بالمتحور الجديد، حيث يمثل "EG.5" حاليًا أكبر نسبة من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالمتحورات الأخرى، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

وفي المملكة المتحدة 1 من كل 7 إصابات مسجلة مصابة به، بحسب وكالة الأمن الصحي. CDC

يُسمى "EG.5" بشكل غير رسمي "إيريس/ Eris"، وهو أيضًا اسم إلهة في الأساطير اليونانية.

هل "EG.5" الأخطر في متحورات كورونا؟

بالرغم من تسببه في ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا، إلا أنه لا يشكل تهديدًا على الصحة العامة مقارنة بغيره من السلالات الأخرى المنتشرة حاليًا من متحور أوميكرون، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقال ديفيد هو، أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة بجامعة كولومبيا، لشبكة CNN، إنه على الرغم من كون EG.5 متحورًا جديدًا، إلا أن أعراضه ليست أكثر حدة أو مختلفة عن المتحورات السابقة، ولكنه يمكنه الهروب من الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى، وهذا هو سبب انتشاره في مختلف أنحاء العالم. CNN

ما هي أعراض "EG.5" المحتملة؟

تشمل الأعراض المحتملة: حمى، وسعال مستمر، وتغير في حاسة التذوق أو الشم، وإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم الصدر، والاحتقان، والصداع، والغثيان، والإسهال، والقيء.

ما هو الوضع في مصر؟

نشرت وزارة الصحة المصرية، مؤخرا، بيانًا صحفيًا، قالت فيه إنها تتابع "بشكل دقيق جميع التقارير الواردة بشأن "EG.5".

وفيما يخص الموقف الوبائي في مصر، قالت "الصحة" أنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنه "لم يتم رصد ظهور المتحور في الأراضي المصرية".

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