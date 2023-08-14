ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

صنفت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء سلالة فيروس كورونا EG.5 المنتشرة في الولايات المتحدة والصين على أنها "متغير من الاهتمام" لكنها قالت إنه لا يبدو أنها تشكل تهديدًا على الصحة العامة أكثر من غيرها من المتغيرات.

المتغير سريع الانتشار ، الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة مع ما يقدر بأكثر من 17٪ من الحالات ، كان وراء زيادة الفيروس في جميع أنحاء البلاد ، كما تم اكتشافه في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ، من بين أمور أخرى بلدان.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقييم للمخاطر: "بشكل جماعي ، لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن EG.5 لديها مخاطر صحية عامة إضافية مقارنة بالسلالات المنحدرة الأخرى المنتشرة حاليًا من Omicron".

أودى كوفيد -19 بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص على مستوى العالم ، مع أكثر من 768 مليون حالة مؤكدة منذ ظهور الفيروس، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء في مارس 2020 وأنهت حالة الطوارئ العالمية لـ COVID-19 في مايو من هذا العام.

وتابعت: "لم نكتشف أي تغيير في شدة فيروس كورونا EG.5 مقارنة بالخطوط الفرعية الأخرى من Omicron التي تم تداولها منذ أواخر عام 2021".

وأعرب المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أسفه لأن العديد من البلدان لم تبلغ منظمة الصحة العالمية ببيانات.