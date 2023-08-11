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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير لمرضى الضغط من تناول هذا الطعام| تفاصيل

ضغط الدم
ضغط الدم

تقدم المخللات الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعديد من  الفوائد الصحية الأخرى ، ومع ذلك ، يوجد أيضًا الكثير من الملح في المخللات، ويمكن أن يؤدي الكثير من الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم. 

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احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

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هل هذا يعني أن المخللات تسبب ارتفاع ضغط الدم؟ 

المخللات مليئة بالملح، والمخللات نحتوي على أكثر من ثلثي الكمية المثالية من الصوديوم التي يجب أن يتناولها الشخص البالغ طوال اليوم.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح في نظامك الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الكلى .

كما يمكن للصوديوم أيضًا أن يرشح الكالسيوم من عظامك، هذا يمكن أن يضعف عظامك ويزيد من خطر إصابتك بكسر في العظام.

ضغط والمخللات ضغط الدم الملح أعراض ارتفاع ضغط الدم

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