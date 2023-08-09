لن تصدق.. المضادات الحيوية تتأثر بسبب غريب مما يؤدي للوفاة |تفاصيل

قد تساعد المستويات المنخفضة من تلوث الهواء الضار في تقليل مقاومة المضادات الحيوية ، وفقًا لأول تحليل عالمي متعمق للروابط المحتملة، ونُشرت الدراسة في مجلة The Lancet Planetary Health .

وفقًا لنتائج الدراسة ، فإن التحكم في تلوث الهواء يمكن أن يقلل بشكل كبير من الوفيات والتكاليف الاقتصادية المرتبطة بالعدوى المقاومة للمضادات الحيوية.

قد تترافق زيادة تلوث الهواء مع ارتفاع مخاطر مقاومة المضادات الحيوية عبر مناطق العالم، كما يشير إلى أن العلاقة بين الاثنين قد نمت أقوى بمرور الوقت ، مع الارتفاع الأخير في تلوث الهواء المرتبط بزيادة مقاومة المضادات الحيوية.

هناك معلومات كمية محدودة عن المسارات المختلفة التي تنتشر من خلالها الجينات المقاومة للمضادات الحيوية عن طريق تلوث الهواء ، على الرغم من أن الهواء معروف على نطاق واسع بأنه مسار مباشر وناقل مهم لانتشار مقاومة المضادات الحيوية، ,تعد المستشفيات والمزارع ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي أمثلة قليلة على المسارات المحتملة لأنها تطلق وتنشر جزيئات مقاومة للمضادات الحيوية في الهواء وعلى مسافات طويلة.

كما أن سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها من الأسباب الرئيسية لمقاومة المضادات الحيوية، ومع ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن تلوث الهواء يلعب أيضًا دورًا في انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وجينات المقاومة.