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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حساسية الطعام تسبب هذه الأمراض | كارثة صحية

حساسية الطعام
حساسية الطعام

حساسية الطعام، استجابة مناعية لأنواع معينة من الطعام، كمعدل الانتشار العالمي لحساسية الطعام الحقيقية ، أي تفاعلات عدم تحمل المناعة بوساطة مناعية ، يتراوح بين 2٪ و 5٪ بين الأطفال والبالغين ، على الرغم من أن بعض الدول الغربية أظهرت انتشارًا بنسبة 10٪. 

تحدث معظم الحساسية في مرحلة الطفولة وتتحلل بشكل عام بين سن 5-10 سنوات ، وقد تستمر بعض أنواع الحساسية حتى مرحلة البلوغ "، كما يقول الدكتور شيفالي ديساي MD DCP ، استشاري علم الأمراض ونائب الرئيس المساعد - Metropolis، تتميز حساسية الطعام بأعراض مختلفة مذكورة أدناه.

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ما هي أعراض حساسية الطعام ؟

يحذر الدكتور ديساي من أن "حتى الكميات الصغيرة من الطعام المخالف يمكن أن تثير مجموعة من الأعراض، ​​يمكن أن تكون شديدة ومهددة للحياة"، تشمل الأعراض خلايا النحل ، والتورم ، والقيء ، وسيلان الأنف أو الاحتقان ، والصفير ، وانخفاض ضغط الدم ، والتي قد تصبح أكثر خطورة ولها بداية فورية ، كما يقول الخبير.

ما الأمراض التي تسببها الحساسية الغذائية؟

يمكن أن تتفاقم الإكزيما أو التهاب الجلد التأتبي بسبب الحساسية الغذائية على الرغم من أنها لا تساهم بشكل مباشر في المرض، عادةً ما يؤدي الحليب والبيض إلى الإصابة بالإكزيما لدى الأشخاص الموجودين بالفعل في المجموعة المعرضة للخطر.

الربو مرض تنفسي مزمن يسببه أيضًا المواد المسببة للحساسية الغذائية، في الأطفال المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بالمرض ، يمكن أن يتفاقم الربو بسبب الحساسية الغذائية.

عادة ما تظهر متلازمة التهاب الأمعاء والقولون الناجم عن البروتين الغذائي (FPIES) عند الرضع ويتم تحفيزها عن طريق الحليب، في بعض الأحيان تسبب الحبوب  وحتى الأرز هذه الحالة.

تشير متلازمة الحساسية الفموية إلى حكة الفم وتحدث في الغالب بسبب تناول الفواكه والخضروات النيئة.

ما مسببات الحساسية الغذائية الشائعة؟


تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "تم تحديد أكثر من 160 نوعًا من الأطعمة المسببة للحساسية الغذائية لدى الأفراد الحساسين، وهناك أيضًا العديد من المكونات الغذائية التي تسبب تفاعلات فرط الحساسية غير التحسسية لدى الأفراد الحساسين والتي تتطلب ملصقات محددة".

المواد المسببة للحساسية الغذائية الشائعة هي البيض والحليب والفول السوداني وجوز الشجر والأسماك  وقشور الأسماك والقمح وفول الصويا والسمسم، الأطعمة الأخرى مثل الخوخ والموز والأفوكادو وفاكهة الكيوي والكرفس والثوم واليانسون والبابونج وبذور الخردل.

 هل حساسية الطعام تشبه عدم تحمل الطعام؟

غالبًا ما نستخدم المصطلحات بدلاً من ذلك ، لكنهما ليسا نفس الشيء، يشرح الدكتور ديساي أن عدم تحمل الطعام يؤثر على الجهاز الهضمي فقط، يقول الدكتور ديساي: "إنها استجابة غير مناعية لطعام معين بجرعة مقبولة بشكل طبيعي، إن عدم تحمل الطعام شائع في عالم اليوم الحديث، إنه يؤثر على ما يقرب من 15-20٪ من عامة السكان"، تشمل الأعراض الشائعة لعدم تحمل الطعام أعراض الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن وآلام البطن والانتفاخ أو الإسهال، قد تحدث أيضًا أعراض أخرى مثل الصداع النصفي والربو والأكزيما والشعور بالضيق.


 كيف تتحكم في حساسية الطعام / عدم تحمله؟


كثير من الأشخاص يعتبرون هذا الاضطراب رد فعل خفيفا لأطعمة معينة ويتوقفون عن تناول تلك الأطعمة تمامًا دون حتى طلب المساعدة من الطبيب، "في كل من الحساسية وعدم التحمل ، يجب مراقبة نظام حمية الإقصاء عند إشراك مجموعات غذائية رئيسية بعناية لأنه يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية، مطلوب دعم كافٍ من أخصائي التغذية الذي يدير الاستعاضة عن الأطعمة لمنع أوجه القصور وضمان جودة الحياة لهؤلاء المرضى هذا مهم خاصةً عندما يتأثر الأطفال أو المراهقون لأنهم يحتاجون إلى تغذية كافية خلال مراحل مختلفة من النمو "، كما تنصح الدكتورة ديساي.

المصدر: timesofindia.

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