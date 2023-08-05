أعراض مرض السكر عند الرضع | أحذر هذه العلامات

يُعد مرض السكر عند الرضع نوعًا نادرًا من مرض السكري يتم تشخيصه عادةً لدى الأطفال دون سن 6 أشهر.

يحدث هذا النوع المبكر من مرض السكري بسبب واحد من عدد من الطفرات الجينية ، وبالتالي يوصف بأنه شكل أحادي الجين من مرض السكري.

يمكن علاج سكري حديثي الولادة أو الرضع وقد يتطلب أو لا يحتاج إلى الأنسولين ، لذا يوصى بالتشخيص عن طريق الاختبارات الجينية.

أنواع مرض السكر عند الرضع

هناك نوعان رئيسيان من سكري حديثي الولادة:

داء السكري العابر لحديثي الولادة

داء السكري الدائم لحديثي الولادة

يُطلق على مرض السكري العابر للمواليد لأنه يختفي عادةً في غضون عام من الولادة ولكن يمكن أن يعود مرة أخرى عادةً خلال فترة المراهقة.

يبقى سكري حديثي الولادة الدائم ، بمجرد تشخيصه ، مدى الحياة.

يُعد سكري الرضع أو حديثي الولادة نادرًا جدًا ، حيث يحدث في حوالي 1 من كل 300000 إلى 1 من كل 400000 ولادة

من بين نوعي سكري حديثي الولادة ، يكون النوع العابر أكثر شيوعًا ويؤثر على 50-60٪ من حالات سكري الأطفال حديثي الولادة.

أعراض مرض السكر عند الرضع

تشمل أعراض سكري حديثي الولادة العطش المستمر وكثرة التبول والجفاف.

يمكن تشخيص وجود داء السكري من خلال اختبار جلوكوز الدم، يجب أن يشير تشخيص مرض السكري قبل 6 أشهر إلى سكري حديثي الولادة ، على عكس مرض السكري من النوع 1.

في بعض الحالات ، يمكن تشخيص سكري حديثي الولادة بعد 6 أشهر.

يُنصح بإجراء الاختبارات الجينية للأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكري دون سن 9 أشهر لتقييم نوع السكري الموجود ولتوجيه أفضل شكل من أشكال العلاج.

المصدر: diabetes