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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تشنجات واضطراب عصبي.. معلومات خطيرة عن مرض سيلين ديون

سيلين ديون
سيلين ديون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعض الأنباء حول إصابة الفنانة الكندية سيلين ديون بمرض متلازمة الشخص المتيبس، مما أثار حالة من الحزن بين معجبيها و متابعيها حول العالم.

معلومات عن مرض النجمة سيلين ديون

متلازمة الشخص المتيبس (SPS) هي اضطراب عصبي نادر من المناعة الذاتية، عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من تصلب عضلي في جذعهم وبطنهم (الجزء الأوسط من أجسامهم)، بمرور الوقت يصابون أيضًا بتصلب وتشنجات في أرجلهم وعضلات أخرى، قد يصبح المشي صعبًا ، ويصبح الأشخاص أكثر عرضة للسقوط والإصابة.

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كان يطلق على متلازمة الشخص المتيبس اسم "متلازمة الرجل المتيبس" ، ولكن تم تحديث الاسم ليكون أكثر شمولاً ، حيث يمكن أن يؤثر الاضطراب على الأشخاص من أي عمر وجنس.

 أعراض مرض سيلين ديون

الأعراض الرئيسية لمتلازمة الشخص المتيبس هي:

تصلب العضلات أو تيبسها.
تشنجات عضلية مؤلمة.
يمكن أن تنتشر أعراض SPS إلى مناطق أخرى من الجسم أو تزداد سوءًا بمرور الوقت، قد يستغرق ظهور الأعراض عدة أشهر إلى بضع سنوات، تظل أعراض بعض الأشخاص كما هي لسنوات. يعاني آخرون من أعراض تتفاقم ببطء ، بما في ذلك التشنج الشديد / الصلابة ، والتي يمكن أن تحد من قدرتهم على أداء أنشطة الحياة اليومية.

تصلب العضلات
في معظم حالات متلازمة الشخص المتيبس ، تكون عضلات جذعك (البطن والصدر والظهر) هي أول عضلات الجذع تصبح متيبسة، يسبب التصلب الألم وعدم الراحة، يمكن أن تتقلب هذه الأعراض في شدتها دون سبب واضح أو محفز، يمكن أن تؤثر أيضًا على ذراعيك وساقيك مع زيادة التيبس ، يصاب بعض الأشخاص بوضعية غير طبيعية يمكن أن تجعل المشي أو الحركة صعبًا.

تشنجات عضلية
تشنجات العضلات المؤلمة هي عرض آخر لـ SPS، يمكن أن تشمل الجسم بالكامل أو منطقة معينة فقط، يمكن أن تستمر هذه التشنجات بضع ثوانٍ أو دقائق أو أحيانًا بضع ساعات.

يمكن أن تحدث التشنجات عن طريق:

ضوضاء غير متوقعة أو عالية.
اللمس أو التحفيز الجسدي.
التغيرات في درجة الحرارة ، بما في ذلك البيئات الباردة.
أحداث مرهقة.
بسبب المحفزات غير المتوقعة للتشنجات العضلية ، يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ SPS من القلق ورهاب الخلاء - خوف شديد من دخول الأماكن المفتوحة أو المزدحمة أو مغادرة منازلهم، هذا لأنه من الصعب تجنب مسببات تقلصات العضلات في الأماكن العامة.

أسباب مرض سيلين ديون

لا يعرف الباحثون السبب الدقيق لمتلازمة الشخص المتيبس، لكنهم يعتقدون أنها حالة من أمراض المناعة الذاتية ، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الخلايا السليمة لأسباب غير معروفة.

كثير من الأشخاص الذين يعانون من SPS يصنعون أجسامًا مضادة ضد ديكاربوكسيلاز حمض الجلوتاميك (GAD)، يلعب GAD دورًا في صنع ناقل عصبي يسمى حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA) ، والذي يساعد على التحكم في حركة العضلات.

لا يفهم الباحثون بعد الدور الدقيق الذي يلعبه GAD في تطوير SPS وتفاقمه، من المهم ملاحظة أن وجود الأجسام المضادة لـ GAD لا يعني أن شخصًا ما لديه SPS. في الواقع ، جزء صغير من عامة الناس لديهم أجسام مضادة لـ GAD دون أي آثار ضارة.

هناك أجسام مضادة أخرى مرتبطة بـ SPS ، بما في ذلك مستقبلات الجلايسين ، أمفييفيسين ، والأجسام المضادة DPPX (بروتين شبيه ببتيداز 6)، هناك أيضًا بعض الأشخاص المصابين بـ SPS وليس لديهم أجسام مضادة معروفة يمكن اكتشافها، البحث مستمر لمعرفة ما إذا كانت هناك أجسام مضادة محتملة أخرى لم يتم اكتشافها بعد.

 

المصدر: clevelandclinic

 

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