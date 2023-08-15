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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشار متحور كورونا الجديد.. نصائح هامة لتقوية المناعة

نصائح هامة لتقوية
نصائح هامة لتقوية المناعة

الجهاز المناعي هو أحد أهم أجهزة جسم الإنسان، حيث يحميه من الأمراض والفيروسات، والميكروبات المختلفة يعمل جهاز المناعة بكفاءة لمحاربة الأمراض وبين العادات غير الصحية التي يتبعها الكثير فى حياتنا اليومية، نصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وفى ظل انتشار الوباء والأمراض يعمل جهاز المناعة بكفاءة لمحاربة الأمراض هناك هناك العديد من النصائح التي تُساعد في الحفاظ على قوة وتعزيز جهاز المناعة.وفقا لموقع"HealthShots"

نصائح لتقوية  المناعة:


التغذية السلمية:

الحرص على تناول الخضروات والفاكهة لتعطي الطاقة لجهاز المناعة الذي يحتاج أيضا للتنويع بين الوجبات الغذائية المختلفة ولا تضر أيضا الشوكولاتة والحلوى ولكن بحدود، أيضاً لا يستطيع جهاز المناعة القيام بعمله دون إمداده بالمواد الغذائية التي يحتاجها.

 

الحركة المنتظمة:

الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام والأنشطة الرياضية لأنها تقوي العضلات وخلايا جهاز المناعة وتجعله بالتالي أكثر قدرة على التصدي للبكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض، لكن يجب الحظر في الوقت نفسه لأن المبالغة في ممارسة الرياضة لا تخلو من آثار سلبية على مناعة الجسم.


تقليل الضغط العصبي:

ينصح الخبراء من يعملون في وظائف بها الكثير من الضغط العصبي، على تدريب أنفسهم على أخذ فترة من الراحة خلال العمل ومحاولة الخروج من دائرة الضغط ببعض تدريبات الاسترخاء أو حتى بكوب من الشاي ،يعد الضغط العصبي من أهم أسباب إضعاف جهاز المناعة إذ يؤدي إلى إفراز كميات أكبر من هورمون الكورتيزول الذي يعرقل عمل جهاز المناعة.


اللحوم والأسماك:

يمكن أن يكون لنقص البروتين في الجسم آثار ضارة على الخلايا التائية، والتي تعد جزءا أساسيا من جهاز المناعة لأنها ترسل الأجسام المضادة المقاومة للأمراض للفيروسات والبكتيريا.

ويحتوي البروتين أيضا على كميات عالية من الزنك، وهو معدن يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى.
ويمكن العثور على البروتينات الخالية من الدهون والغنية بالزنك في المحار وسرطان البحر والدجاج، والحمص والفاصوليا المطبوخة.

 

- النوم:

يجب الحصول على قسط كافي من النوم ، لأن
من ينامون لساعات أقل هم أكثر الأشخاص عرضة للعدوى فجهاز المناعة يعمل جهاز المناعة بقوة إذ يستغل فترات الهدوء الليلي في انتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء.


- تجنب التدخين والكحوليات:


يؤدي النيكوتين والكحول لتعطيل عمل جهاز المناعة كما أن تعاطي الكحوليات بشكل منتظم لفترات طويلة يعرقل خلايا جهاز المناعة أما النيكوتين فهو يعرقل إنتاج خلايا الدم البيضاء.


- تناول الأعشاب:


يساعد الزنجبيل في علاج مشكلات الهضم كما أن له تأثيرات قوية على تقوية جهاز المناعة ،وبمجرد ظهور أعراض نزلات البرد، ينصح الخبراء بغلي قطع الزنجبيل لمدة ربع ساعة ثم خلطها بالقليل من الليمون والعسل، لتقوية جهاز المناعة في مواجهة نزلة البرد.

المناعة الفيروسات الأمراض الوباء التدخين التغذية

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