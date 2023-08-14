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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاح جديد.. تحرك عاجل للتصدي لمتحور فيروس كورونا “إيريس”

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأنه من المقرر إصدار لقاح جديد لفيروس كورونا الشهر المقبل، لكن خبراء الصحة يقولون إنه من المحتمل أن يتم استقباله ببرود حتى مع ارتفاع حالات الإصابة من متحور “إيريس”.

يأمل بعض خبراء الصحة العامة أن يرحب الأمريكيون باللقاح الجديد لكن الطلب على اللقاح انخفض بشكل حاد منذ عام 2021 عندما أصبح متاحا لأول مرة وتلقى أكثر من 240 مليون شخص في الولايات المتحدة، أو 73٪ من السكان، جرعة واحدة على الأقل.

وفي خريف عام 2022، وهو الوقت الذي كان فيه معظم الناس إما مصابين بفيروس كورونا أو اللقاح، حصل أقل من 50 مليون شخص على اللقاحات.

وبعد أشهر من الانتهاء من تفشي فيروس كورونا وعودة الحياة إلي طبيعتها في جميع دول العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، والذي انتشر بسرعة كبيرة للغاية في 51 دولة.

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المتحور الجديد يسمى “إيريس”، وهو نسخة أخرى من متحور أوميكرون، لكن به بعض الطفرات التي تجعله أكثر قدرة على الهروب من المناعة.

وظهر المتحور لأول مرة في فبراير الماضي بالصين، ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد.

فيروس كورونا لقاح جديد آيريس الصحة العالمية

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