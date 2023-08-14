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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متحور كورونا الجديد .. أعراض منتشرة وغريبة لـ إيريس عالميًا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

ينتشر نوع جديد من COVID-19 يسمى EG.5 “إيريس” في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع ارتفاع الحالات ودخول المستشفيات.

ويقول مسؤولو الصحة إن البديل الجديد من COVID سريع الانتشار ، والذي يشار إليه أيضًا باسم Eris ، هو الآن السلالة المهيمنة المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ولا توجد بيانات سريرية كافية حول الأعراض الأكثر شيوعًا لـ EG.5 حتى الآن ، حسبما ذكرت NBC News سابقًا.

"لا يوجد أي تغيير في أعراض EG.5 في الوقت الحالي" ، كما يقول بيكوس حتى الآن ، تبدو أعراض EG.5 مشابهة جدًا لأعراض أوميكرون القياسية ، كما يقول كو. وتشمل هذه:

سعال
إلتهاب الحلق
سيلان الأنف
العطس
تعب
صداع
آلام العضلات
تغير حاسة الشم


"قد يتطور إلى بعض المشاعر الأكثر أهمية بصعوبة في التنفس مع انتشار العدوى في رئتيك ،" يقول بيكوس.

وتوجد مجموعات معينة معرضة بشكل أكبر للإصابة بأمراض أو مضاعفات شديدة ، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون نقص المناعة أو من يعانون حالات طبية أساسية.
 

المصدر today news

EG 5 COVID-19 أعراض EG 5 التهاب الحلق صداع

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