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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية بالقاهرة الجديدة لاستكمال نفق باقى زكى بمحور التسعين الجنوبى

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بنفق باقى زكى بمحور التسعين الجنوبى.

على أن يتم إستكمال أعمال الغلق للنفق مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من كوبرى التسعين إستكمال السير بمحور التسعين الجنوبى فالدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام مُجمع البنوك فيميناً تجاه محور التسعين الشمالى

وذلك فى مدة زمنية (ليلتان) يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 
2023-16-15 بداية من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

التسعين الجنوبي التسعين القاهرة الجديدة تحويلات مرورية مرور القاهرة محور التسعين الجنوبي

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