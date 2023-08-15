وزير الدفاع الكاميروني: أفريقيا في مفترق طرق.. ويوجد طلب على مواردها الضخمة

أكد جوزيف بيتي أسومو وزير الدفاع الكاميروني، أن القارة الأفريقية على مفترق طرق وهناك طلب على مواردها الضخمة أكثر من أي وقت مضى.

وقال وزير الدفاع الكاميروني إن ياوندي تعتزم توسيع التعاون العسكري التقني مع روسيا لمكافحة الإرهاب، موضحا خلال مؤتمر موسكو للأمن الذي انطلق اليوم الثلاثاء أن التعاون بين البلدين قوي وغني وصادق ومتبادل المنفعة.

وشدد في الوقت نفسه على أن الطرفين حريصان على إقامة شراكة أكثر طموحا من شأنها أن تسهم إسهاما حقيقيا في تعزيز سيادة الدولتين، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار الوزير الكاميروني إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والأمن يهدف إلى القضاء على الإرهاب.

وأعرب عن أمله في أن تلهم الجهود المشتركة في النضال من أجل الأمن الأفريقي بالشراكة مع روسيا الدول الأخرى.

وأوضح أسومو أن الدول الأفريقية بحاجة اليوم إلى إنشاء أنظمة عسكرية حديثة وفعالة، بالإضافة إلى القيادة والسلطة السياسية والدبلوماسية لمواجهة الصعوبات والتحديات بشكل فعال. ومن أجل ذلك ، أكد أن القارة بحاجة إلى شراكات صادقة وذات مغزى ، مثل تلك التي تقيمها الكاميرون مع روسيا.