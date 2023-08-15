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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاصد يجري مقابلات للمتقدمين لوظائف إدارية بجامعة المنوفية الأهلية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف بالجهاز الإداري بجامعة المنوفية الأهلية والتى تضم فى عضويتها نائب رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أبو الخير عطية عميد الحقوق الأسبق.

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وتم إجراء المقابلات لأكثر من ١٣٠ متقدما لمختلف الوظائف الإدارية للانتداب للعمل بجامعة المنوفية الأهلية وذلك فى إطار استكمال منظومة العمل بجامعة المنوفية الأهلية التى ستشهد افتتاح أكثر من ١٠ كليات العام الدراسى القادم بالإضافة إلى الكليات التى بدأت بها الدراسة العام الماضى.

 وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية الأهلية بصدد الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة وسوف يتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم فى أقرب وقت لضمان سير العمل بانتظام، متمنيا التوفيق للجميع.

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