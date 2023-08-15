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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتابع فعاليات تقييم ملفات الكليات المتقدمة لجائزة التميز الحكومي

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

افتتح اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتوره نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومى.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومى، ورئيس فريق إدارة جائزة الجامعة للتميز الحكومي، فعاليات التقييم  لملفات كليات الجامعة المتقدمة لجائزة الجامعة للتميز الحكومي والتى تمتد لمدة أسبوعين سيتم خلالها التقييم المكتبي للملفات ثم التقييم الميداني من خلال الزيارات الميدانية للكليات المتأهلة التي ستشتمل عليها القائمة المختصرة طبقا لنتائج التقييم المكتبي.

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وقام بالاشراف على عملية التقييم من إدارة الجائزة الوطنية بوزارة التخطيط كلا من الدكتور محمد عبد السلام  مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور حازم شرف الدين استشارى التدريب وتوكيد الجودة لجوائز التميز المؤسسى، والدكتورة إسراء حسنى مدير الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي وأعضاء فريق إدارة جائزة جامعة المنوفية للتميز الحكومي.

وذلك بحضور الدكتوره نها عثمان أستاذ مساعد بكلية الآداب والمنسق المساعد للجامعة للتميز الحكومي،  والدكتورة رانيا عزمي وكيل كليه الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وائل خلوصى مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضو إدارى، حامد شريف مدير إدارة الدراسات العليا بكلية طب الأسنان وسكرتير لجنة التميز الحكومى.

التميز الحكومى الدكتور أحمد القاصد جائزة مصر للتميز الحكومي جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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