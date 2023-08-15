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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بمحور ميت خاقان الجديد

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جولة صباحية بنطاق حي شرق شبين الكوم ، تفقد خلالها أعمال الرصف والتطوير بمحور ميت خاقان الجديد بطول 950 م .

يأتي هذا في ضوء الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لخلق محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بالشكل العام للعاصمة ، بحضور مدير مديرية الطرق ، مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة .

حيث تابع المحافظ ، أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالمحور الجديد بداية من ميدان عايدة حتي محور صلاح خطاب .

وأوضح مدير مديرية الطرق، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف المتكاملة بالمحور والتي تتضمن أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة السن وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورفع مطابق الصرف الصحي و بلاعات الأمطار ، مؤكداً أنه بفضل رؤية وجهود محافظ المنوفية فقد تم تبني خطة طموحة لإنشاء محاور مرورية جديدة كشرايين تنموية للعاصمة تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

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وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بمختلف القطاعات الحيوية ولاسيما قطاع الطرق لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التجارة الداخلية بين مراكز ومدن المحافظة .

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
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