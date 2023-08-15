محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بمحور ميت خاقان الجديد

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جولة صباحية بنطاق حي شرق شبين الكوم ، تفقد خلالها أعمال الرصف والتطوير بمحور ميت خاقان الجديد بطول 950 م .

يأتي هذا في ضوء الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لخلق محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بالشكل العام للعاصمة ، بحضور مدير مديرية الطرق ، مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة .

حيث تابع المحافظ ، أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالمحور الجديد بداية من ميدان عايدة حتي محور صلاح خطاب .

وأوضح مدير مديرية الطرق، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف المتكاملة بالمحور والتي تتضمن أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة السن وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورفع مطابق الصرف الصحي و بلاعات الأمطار ، مؤكداً أنه بفضل رؤية وجهود محافظ المنوفية فقد تم تبني خطة طموحة لإنشاء محاور مرورية جديدة كشرايين تنموية للعاصمة تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .



وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بمختلف القطاعات الحيوية ولاسيما قطاع الطرق لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التجارة الداخلية بين مراكز ومدن المحافظة .

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية