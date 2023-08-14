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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات حياة كريمة

محافظ المنوفية يتفقد بدء تشغيل المجمعات الخدمية بساحل الجوابر ودراجيل

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية


تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ميدانياً أعمال تشغيل وانتظام سير العمل بالمجمعات الخدمية بقرى ساحل الجوابر و دراجيل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالشهداء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصرى، رافقه خلالها نائبه محمد موسى، واللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، و طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.


وخلال تفقده قام المحافظ بنفسه بالتأكد من السياسة التشغيلية للمجمعات الخدمية والتى تضم"  المركز التكنولوجى، ومكاتب البريد والتموين والتضامن الإجتماعى " وغيرها واستفسر عن نوعية الخدمات المقدمة وحجم المترددين من المواطنين لتأدية الخدمة والفترة الزمنية لإنجازها، وتابع دفاتر الحضور والإنصراف وسجلات قيد الخدمات حفاظاً على حقوق المواطنين.

 

 ووجه المحافظ بتوحيد السياسات التشغيلية للمجمعات وإعداد لوحات إرشادية لتعريف المواطن بكافة الخدمات بالقطاعات المتنوعة، موجهاً رئيس المدينة بعمل زيارات ميدانية لكافة المجمعات لمتابعة منظومة العمل وعرض الموقف أول بأول لتذليل أية عقبات ، وعقد اجتماع عاجل لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن السياسة التشغيلية للمجمعات.

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فيما تفقد محافظ المنوفية عدد من مشروعات الرصف والتطوير بقطاع الطرق ضمن حياة كريمة ، ومنها أعمال فرد طبقة السن بمدخل كفر الجمالة وحتى مدخل مدينة الشهداء بطول 1700 م وكذا فرد السن بطريق كفر السوالمية بطول 2.5 كم ، كما تم تفقد أعمال قطع الفرمة بشارع داير الناحية بقرية شمياطس بطول 1100 م تمهيداً لأعمال الرصف، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والمتابعة المستمرة والإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لنهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، وأشار المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الطرق بالمبادرة تشهد طفرة غير مسبوقة وتهدف إلى تسهيل حركة المركبات وإحداث سيولة مرورية فضلاً عن ربط القرى بالمدينة وتنشيط حركة التجارة الداخلية بين المحافظة والمحافظات المجاورة.


كما تفقد المحافظ إنتظام سير العمل بالوحدة الصحية بساحل الجوابر ، حيث تفقد عدد من العيادات وغرفة الطوارىء والأسنان وتنظيم الأسرة ، واستفسر من مدير الوحدة عن مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة  فضلاً عن حجم المترددين على الوحدة لتقديم خدمات طبية بشكل متميز للمواطنين.


فيما تفقد المحافظ الموقف التنفيذي للوحدة الصحية بدراجيل " إنشاء جديد " والتى تضم ( عيادات طب الأسرة ، الإسعافات الأولية ، الأسنان ، خدمات المنتفعين ) حيث جارى توريد الأثاثات والتجهيزات النهائية تمهيداً لبدء التشغيل ، وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيز 43 وحدة صحية بنطاق مركزى أشمون والشهداء ضمن المبادرة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع دار الهندسة لتلافي الملاحظات بمراكز الوحدات الصحية المتبقية تمهيداً للتسليم والتشغيل ، مؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحي لتقديم خدمات طبية بشكل أفضل لمواطني المحافظة.


وأكد محافظ المنوفية على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من أهم المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
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