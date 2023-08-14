ننشر أسماء الطلاب المقبولين بمدرسة الصرف الصحي في المنوفية

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية عن أسماء الطلاب المقبولين في العام الدراسي الجديد.

ونشرت المدرسة، أسماء الطلاب ( الأساسي - الاحتياطي ) بمحافظات المنوفية ، الغربية ، الشرقية الذين اجتازوا جميع الاختبارات وتم قبولهم بالمدرسه للعام الدراسي 2023 - 2024.



وأعلنت المدرسة الأوراق المطلوبة للتقدم للصف الأول بالمدرسة الثانويه الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والتي تمثلت في شهادة الشهادة الاعدادية وشهادة الميلاد والكشف الطبي وعدد من الأوراق الأخري.

وينشر موقع صدي البلد أسماء الطلاب المقبولين للعام الدراسي الجديد.

اسماء الطلاب المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى

اسماء الطلاب المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى

اسماء الطلاب المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى

اسماء الطلاب المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى

اسماء الطلاب المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى